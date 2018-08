Serie Kulturhaus (18.08.2018) Trifolion Iechternach

Trifolion2, Porte Saint Willibrord zu Iechternach2008 opgaangenPlaz fir ronn 1000 Leit

Direkter: Ralph Britten



Spezialitéiten: Musek-Entertainment-Evenementer, Kanner- a Jugendvirstellungen, Kabarett, Comedy, Ausstellungen, Seminären an Evenementer



Déi lescht Saison: 21 000 Visiteuren (dovun 18 000 fir Kultur-Evenementer an de Recht fir Kongresser an aner gesellschaftlech Evenementer)



Déi nächst Saison: Et gëtt Gebuertsdag gefeiert



Ouverture vun der Saison: 11. Oktober Götz Alsmann & Band: "In Rom"



Besonnesches: ënnert engem Daach mat der Musekschoul Iechternach







Den Trifolion kuckt zefridden op seng lescht Saison zeréck. D'Haus huet sech am Laf vun engem Joerzéngt gutt implantéiert trotz der grousser Offer a Konkurenz.



De Kultur a Kongresszentrum gesäit sech vrun allem als e Centre fir eng breet Gesellschaft. Si bidden deemno eege Manifestatiounen un, déi sech vrun allem mat den Theme Gesellschaft a Kultur beschäftegen. Thematesch ass d'Saison ëmmer an zwee Zyklen opgebaut: den Horizonte ass een Talkformat mat bekannten Nimm, besonnesch aus dem däitschsproochege Raum. Deen zweeten Zyklus beschäftegt sech mat Literatur an do kënnegt sech fir déi nei Saison vrun allem en intressanten Owend un mat de Bridder Guy an Nico Helminger.



Alsmann



Donieft begéint een am Programm bekannte Gesiichter vun der däitscher Tele wéi de Götz Alsmann oder och déi zwee Schauspiller Miroslav Nemec an An Udo Wachtveitl, déi een als Tatort-Kommissare vu München kennt an déi hei d'Weihnachtsgeschichte zum beschte ginn.



Weihnachtsgeschichte Miroslav Nemec an Udo Wachtveitl



Kaberett, Comedy, Expoen an Seminären - Programmer fir all Altersgruppe gi gebueden, doranner passt vrun allem dem Direkter säi Coup de Coeur "Break-Dance mat Mozart"- dat bréngt vrun allem Generatiounen zesummen an dat ass och dat wat d'Missioun ass vum Trifolion, deen iwwregens nächst Saison och den 10te Gebuertsdag feiert.



Den Direkter Ralph Britten