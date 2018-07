Léieren, d'Stad anescht ze kucken an ze verstoen, wisou d'Festung op der Lëscht vum Patrimoine vun der Unesco steet. Dat ass de But vun der Promenade.

D'Stad vun engem anere Point de Vue gesinn (26.07.2018) Léieren, d'Stad anescht ze kucken an ze verstoen, wisou d'Festung op der Lëscht vum Patrimoine vun der Unesco steet. Dat ass de But vun der Promenade.

Promenade Unesco/Reportage Claudia Kollwelter



D'UNESCO leet vill Wäert op den natierleche Site, woubäi een net vergiessen dierf, datt dat heiten e Militärsite war. Bis 1867 huet Lëtzebuerg zu engen vun den Top Festungen an Europa gehéiert.

Ënnert dem Viaduc gesäit ee gutt, wéi Kontrasträich d'Stad ass. Engersäits déi modern Skatepiste, anersäits déi originell Fielsformatiounen. D'Methodolgie vun der UNESCO wëll, datt och mat ville verschiddene Partner zesumme geschafft gëtt.

Et gi vun der UNESCO allerdéngs och streng Oploen, fir datt zum Beispill näischt eng Vue perturbéiert oder Faarwen duerchernee gehäit ginn. De Patrimoine soll weider däitlech z'erkennen sinn.

D'Promenade kann ee mat enger Broschür maachen, oder awer per App, wou een dann op den 11 Statiounen Informatiounen an Text an Toun op 5 verschidde Sprooche kritt. Donieft gëtt och un enger Vëlospromenade an engem Wee fir Leit à mobilité réduite geschafft