Dat sinn zwou Froen, déi sech stellen, nodeems d'Spezialisten d'Reschter vum Dromedar ënnersicht hunn, dat bei Ausgruewungen an engem réimesch Pëtz zu Mamer fonnt gi war. A wat virun e puer Méint eng zimlech Sensatioun war.



Déi den Tour duerch sämtlech regional Medien gemaach huet, well an eise Géigenden ginn eben net vill Kaméiler oder Dromedaren aus der Réimerzäit fonnt. Genee gesot: bis ewell der 3: e puer Schanken zu Arel an een Dromedar zu Tréier. An dertëschent eben den Dromedar vu Mamer. D'Schanke louchen an engem vu 17 Buren, engem zimlech déiwen, wou och zeg Schanke vu villen aneren Déieren dra waren, Ranner, Hënn, Schwäin, Vullen an zimlech wäit ënnen och Schanken, déi eng Spezialistin am Ausland eben als Dromedar-Reschter identifizéiert huet. Fir Mamer ass d'Archäologin Franziska Dövener zoustänneg. Op enger Konferenz am Naturmusée huet si dëser Deeg referéiert, wéi deen erstaunleche Béischt iwwerhaapt op Mamer komm ass. Komplizéiert Analysen hunn eppes erausbruecht: Am spéiden 3. Joerhonnert hätte réimesch Truppen d'Déier op Lëtzebuerg bruecht.

Dat heescht och, datt den Dromedar eng ganz weit Rees hannert sech hat: An Ägypten gebuer, en Déier, 6-7 Joer jonk, en Dromedar-Hengscht, deen awer wahrscheinlech vill huet misse schleefen a sengem Liewen. Et waren onroueg Zäiten esou ëm déi 270 N.Chr., vill Zaldoten a ville Kricher ënnerwee.

A wourunner den Dromedar gestuerwen ass, weess nach keen. A firwat d'Schanken esou gutt erhale sinn, ass e Rätsel. Wëll soen: wou a firwat louch dat doudegt Déier esou beschützt, datt keen Aasfrësser dru geknat huet, ier et am Pëtz zu Mamer entsuergt ginn ass. Affaire à suivre.

A bei den Ausgruewungen zu Mamer geet et och weider. Si hate gemengt eventuell de réimesche Kierfecht ze fannen, war awer net. Duelem ass also nach ëmmer top, mä de Vicus Mamer wiisst a wiisst.