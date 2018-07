Optakt vum Summerfestival Congés annulés an de Rotonden (28.07.2018) Um Freideg huet am Bausecteur de Congé collectif ugefaangen, ma d’Rotonden hunn dëse Summer de Congé op en Neits annuléiert!

Mat hirem Summerfestival Ccongés annulés“ kann een elo de ganzen August vu Concerte profitéieren. Déi meescht Kulturhaiser maachen iwwert den August hir Dieren ganz zou oder hunn e reduzéierte Programm. Zënter 10 Joer maachen d’Rotonden elo schonn de Géigendeel a suergen dofir, datt och am August vill lass ass.

National an international Artisten, sou wei Newcomer an Headliner trieden hei op. Op der Opening Night waren dann 5 Acts ze gesinn. Ugefaange mam Schauspiller a Museker Max Thommes. Hien lieft zënter 10 Joer zu Berlin an Ausgangspunkt vu sengem Projet „DasRadial“ war et, de Leit literaresch Texter méi no ze bréngen, an dat op eng musikalesch a performativ Manéier. Mëttlerweil schreift hie seng eegen Texter.





Den instrumentale Quartett „No Metal in this Battle“ ass elo schonn fir drëtte Kéier bei de Congés annulés mat dobäi. Si sichen ëmmer erëm den direkte Kontakt mam Public, an hunn dann och net op der Bühn, mee am Publikum gespillt.

Nieft de Lëtzebuerger Konstellatiounen DasRadial, No Metal In This Battle a Crop Circuit sinn nach Forever Pavot an de Lorenzo Senni opgetrueden.

Um Sonndeg spillt déi islännesch Band Fufanu an Headliner ass dëst Joer d’Indie Band Blonde Redhead. Nach bis den 24. August kann een vun der grousser Museksprogrammatioun an de Rotonden profitéieren. Méi Informatiounen zu de Concerte fënnt een dann op www.rotondes.lu