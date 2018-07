Kulturhuef zu Gréiwemaacher (29.07.2018) De Kulturhuef zu Gréiwemaacher huet säin Dréckereimusée opgefrëscht an erweidert.

2018 ass e wichtegt Joer fir d’Geschicht vum Dréckereimusée. Mat der iwwerschaffter Ausstellung Gutenberg Revisited gi ganz nei Aspekter proposéiert a virun allem gouf vill Wäert drop geluecht Drécktechniken an hir Geschicht méi accessibel fir de Public ze gestalten. Dernieft geet et och drëm, d’Handwierk esou gutt wéi et geet z'erhalen.Eent vun den Haaptziler war et déi zäitlech Period z'erweideren. Déi huet sech virdrun op e klengen Zäitraum beschränkt an elo fänkt et nach virum Buchdrock un a geet bis an 21. Joerhonnert. D’Ausstellung presentéiert sech esou op enger neier grousser Timeline. De Johannes Gutenberg gëllt als den Erfinder vum moderne Buchdrock. D’Benotze vu beweegleche Lettern huet d’Methode vum Buchdrock revolutionéiert. Säin Haaptwierk ass d’Gutenberg-Bibel, déi tëscht 1452 a 1454 entstanen ass. 180 Bibelen goufen deemools produzéiert. D’Buchproduktioun huet hei zu Lëtzebuerg awer vill méi spéit wie d’Gutenberg-Zäit ugefaangen.Um Rez-de-chaussé stinn déi verschidde Maschinne, déi weisen, wie d'Drécktechnik evoluéiert huet. Déi lescht Statioun vum Musée dierf een dann op kee Fall verpassen, well do kann een dann selwer Hand uleeën a sech e klenge Souvenir drécken.