Op déi Froe probéiert d’Ausstellung Unexpected Treasures am Naturmusée Äntwerten ze fannen. Um Méindeg, kënnt deen 1. Deel vun eiser Summerserie Unexpected Treasures, iwwert d’Ausstellung am Naturmusée, déi probéiert op d'Fro, wat d'Geschicht vum Land gepräägt huet, Äntwerten ze ginn.

Iwwer 13-honnert Planze gouf et bis Haut hei am Land. Mä schonn zanter enger Zäit fënnt een eng ganz Rëtsch vun deene Planzen net méi. Se sinn also ausgestuerwen, mat ee Grond firwat een een an der Ausstellung Unexpected Treasures déi rout Lëscht vun de Lëtzebuerger Planze fënnt.

Hei ginn alleguer d'Planzen, déi et hei am Land ginn oder goufen, opgelëscht. An dat mam Hannergedanken, dass ee just esou kann erausfannen, op eng Planz ausgestuerwen ass oder net. Well ouni esou eng Lëscht ass dat net méiglech.

Éier een awer iwwerhaapt soe kann, dass esou eng Planz ausgestuerwen ass, muss een als éischt e Beweis hunn, dass et déi Planz eemol gouf. Dofir brauch ee sougenannten Herba-Belleeg, also eng gedréchent Planz, déi archivéiert gouf. A fir déi ze fannen, ass een op Hëllef vu Fräiwëllegen ugewisen, seet den Dr. Guy Colling vum Naturmusée. Well ouni d'Hëllef vun deene Benevollen, kann een d'Gesamtheet vun der Planzewelt net festhalen. Dofir hätt een ze wéineg Leit am Musée. Wann een elo eng seele Planz fënnt, da kann een eng Foto mat der Plaz wou ee se fonnt huet, um Site vum Naturmusée eroplueden. (https://data.mnhn.lu/de)





E weideren Deel vu Geschicht, déi am Musée ausgestallt gëtt, ass d'Ried vun der Grande-Duchesse Charlotte, déi de 5. September 1940 iwwert d'BBC diffuséiert gouf. En Deel vun der Regierung an d'groussherzoglech Famill war no der Occupatioun duerch Nazidäitschland am Exil a Groussbritannien. Et war eng vun deenen éischte Rieden, déi komplett op Lëtzebuergesch war, a mat de Grondstee fir den Zesummenhalt an der Gesellschaft géint d'Nazioccupatioun geluecht huet.