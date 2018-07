No senger Gaaschtroll bei "Gute Zeiten schlechte Zeiten", spillt den Tommy Schlesser elo an enger Haaptroll bei Rosamunde Pilcher.

Den Tommy Schlesser um Tournage fir Rosamunde Pilcher (30.07.2018) No senger Gaaschtroll bei Gute Zeiten schlechte Zeiten, spillt den Tommy Schlesser elo an enger Haaptroll bei Rosamunde Pilcher. De Lëtzebuerger spillt en homosexuelle Mannschafts-Dokter, deen eng heemlech Liebes-Geschicht mat engem Profi-Fussballer huet. Mir huelen Iech mat op de Film Set.

Eng Première, net just fir de Lëtzebuerger, mee och fir den Herzkino um ZDF. Well et ass fir d’éischt, wou d’Geschicht vun enger homosexueller Koppel erzielt gëtt. De Profi-Fussballer Marc (gespillt vum Joscha Kiefer, bekannt als Soko Kriminalkommissar) ass zanter Jore mam Mannschafts-Dokter Sam (gespillt vum Tommy Schlesser) zesummen.



Homosexualitéit ass awer en Tabu am Fussball an dofir traut de Marc sech net sech ze outen. De Sam huet es awer genuch mam Verstoppches spillen…

3 Woche laang stoung den Tommy Schlesser am Cornwall, op der Südwest Küst vun England virun der Kamera. D’Raphaëlle Dickes war de Schauspiller op de Filmset besichen.

Den Tommy Schlesser am Cornwall

Mam Tommy Schlesser senger Karriär geet et virun. De jonke Schauspiller krut eng Haaptroll en engem Rosamunde Pilcher Film. An ass aktuell am Cornwall, am Südweste vu Groussbritannien, am gaangen ze dréinen. Ënnert der Regie vun engem anere Lëtzebuerger, an zwar dem Marco Serafini. RTL war déi zwee op de Set besichen.

De Cornwall ass eng vun de schéinsten a beléiftste Vakanzendestinatiounen am britesche Kinnekräich. An d’Kuliss vu ville Rosamunde Pilcher-Filmer, déi Sonndes Owes 5-6 Millioune Spectateure virun Tëlee zéien. Am Norde vun der Hallef Insel, an der der Géigend vu St. Ives ass d’Schrëftstellerin opgewuess.

D’Rosteague House - en aalt Herrschafts Haus un der Südküst vum keltesche Mier. Hei gëtt grad eng Baussen Zeen virbereet

Nieft dem Anna Hausburg an dem Manuel Mairhofer spillt de Joscha Kiefer, bekannt als "Soko Kriminalkommissar", eng vun den Haaptrollen. De Fussball-Profi Marc, deen eng heemlech Relatioun mam Mannschafts-Dokter huet. An dat ass keen anere wéi.

Et ass eng Première datt am ZDF Herzkino d’Geschicht vun enger homosexueller Léift erzielt gëtt. Genee dofir huet de Lëtzebuerger Realisateur Marco Serafini sech dëst Dréibuch och erausgesicht.

Fir den Tommy Schlesser iwwerdeems ass et déi éischte Kéier, dass hien an esou engem groussen Tëleesfilm matspillt an dann direkt och nach an enger Roll iwwer déi an Däitschland sécher wäert geschwat ginn.

Ganz dovunner ofgesi verbréngt de Lëtzebuerger eng schéin Zäit am Cornwall. An dësem 5 Stären Hotel bei engem vun de grousse Surfer Hotspots logéieren d’Schauspiller. An och wann um Set mol méi laang Waardezäiten ustinn. Gelangweilt gëtt sech net.