Wéi jo scho méi laang bekannt ass, kënnt de Superjhemp endlech an eis Kinoen, e Superheld, dee jo vum Roger Leinen a Lucien Czuga an d'Liewe geruff gouf. Majo elo steet den offizielle Release-Datum vum Film: de 24. Oktober 2018.Gewise gëtt de Film an alle Lëtzebuerger Kinoen. Realiséiert gouf de "Superjhemp Retörns" vum Félix Koch, mat dobäi si Lëtzebuerger Schauspiller wéi den André Jung an d'Désirée Nosbusch, awer och Etienne Halsdorf, Jules Werner, Luc Feit, Jules Waringo, Henri Losch, Jean-Paul Maes, Julie Kieffer, Tommy Schlesser, Adèle Wester oder Fabienne Hollwege sinn hei ze gesinn.