Den neie President vun de Lëtzebuerger Bicherediteuren Ian de Toffoli.

Den neie Comité vum Verband vun de Lëtzebuerger Bicherediteure gesäit esou aus:



Ian de Toffoli (Hydre Editions), President

Marc Binsfeld (Editions Guy Binsfeld), Vize-President

Doris Bintner (Editions Op der Lay), Tresorière



Memberen:

Jeanny Friederich-Schmit (Editioun Friederich-Schmit)

Rol Schleich (Editions Rol Schleich)

Manuel Schortgen (Editions Schortgen)

Jeff Thill (Black Fountain Press)

Wolf von Leipzig (Editions Saint Paul)



Sekretariat: Elisabeth Kleinl (Editions Guy Binsfeld)

Koordinatioun: Christiane Krecké



57 Bicher fir de Jury

Op der Longlist vum Lëtzebuerger Buchpräis 2018 si 57 Bicher, déi de Jury elo huet, fir ze liesen, ze jugéieren an eng Shortlist draus ze maachen. Déi Shortlist mat 4 Bicher pro Kategorie gëtt e Freideg, 12. Oktober um 15 Auer zu Frankfurt op der Buchmesse presentéiert.



De Jury besteet dëst Joer aus:



Jay Schiltz (Auteur)

Charlotte Ziger (CNL)

Jean-Marie Reding (Bibliothecaire)

Jeff Baden (Kritiker)

Laurent Daubach (Graphiker)

Nicolas Calmes (Student uni.lu, Gewënner Prix Laurence 2017)



Fir d'Longlist konnten d'Verlage Bicher areechen, mat Ofstand déi meescht koumen an der Kategorie Literatur (28), bei de Kanner-a Jugendbicher waren et der just hallef esou vill (14), änlech wéi bei Sachbuch a Beau-livre (15).

Editions Guy Binsfeld

Jean Back: Iesel

Michel Clees: Die Nächte

Samuel Hamen: V wéi freckt, W wéi Vitess

Jean Schoos: Schaarf Munitioun

Enrico Lunghi: La collectionneuse d'anges

Nico Helminger: Kuerz Chronik vum Menn Malkowitsch sengen Deeg an der Loge

Henri Losch: De Kregéiler

Henri Losch: Sympathesch Kauzen



Editions Saint-Paul

Maryse Krier: Die verbleibende Zeit

André Link: Der Himbeerzwilling

Marc Graas: Der letzte Fischer von Hafnir



Hydres Editions

Rafael David Kohn: Che Guevara war ein Mörder

Nathalie Ronvaux: Subridere - un aller simple



Kremart Edition:

Julie Vinandy-Schmit: Perdue dans la vallée

Jean Back: Trakl Blues

Alain Atten: Alle Véierzéin



Op der Lay

Roland Meyer: Wenn immer alles so einfach wäre



Editions Phi

Claude Schmit: Kinderland

Carla Lucarelli: La disparition de Wanda B.

Jean Portante: La tristesse cosmique

Hélène Tyrtoff: Jonas Luxembourg

Florent Toniello: Ptérodactyle en cage

Lambert Schlechter: Monsieur Pinget saisit le râteau…

Jacques Steiwer: Alphabêtisier Luxembourgeois

Hrsg. Corina Ciocâlie: Le goût du Luxembourg

Edmond Dune: Théâtre Tome 2



Editions Schortgen

Joseph Kayser: D'Bomi ass dout - Eng Schachnovell

Hrsg. Mars Klein: Wat d'Hémecht war



Kanner- a Jugendliteratur (14 Bicher)



Editions Guy Binsfeld

Th. Schoos/Keong A-Song: Wooow!!! Lëtzebuerg



Editions Saint-Paul

Christiane Grün: Clodo



Editioun Friederich-Schmit

Romain Jeblick/ND!: Déi schéinste Soe vu Lëtzebuerg



Op der Lay

Renée Weber: Den Hu an dat klengt Gespenst



Editions Phi:

M. Montebrusco-Gaspari: Igor le chat



Editions Rol Schleich:

Maloue Henriette Nittel: Den Tigerche Mischi

Susy Schmit: Ouschterstress mam Kleeschen

NIBO: Timo - de Faarwefësch

Michèle Ungeheuer: D'Hex Mimh zu Bamibuerg

Michèle Ungeheuer: D'Hex Mimh ass erëm do



Editions Schortgen

Sonja Lux-Bintner: Pickinicki

Marie-Isabelle Callier: De Schatz vu Lucilinburhuc

Cathy Clement: De Faert-Uasch

Dolores Focaccetti: Mamma, dajee!



Sachbuch a Beau-livre (15 Bicher)



Editions Saint-Paul

Mike McQuaide: An American in Luxembourg

Christophe Nadin: Fränk Schleck: Le cyclisme dans la peau

René Mathieu: Végétal

Pierre Gricius: Josy Barthel

Yves Steichen: Thierry Van Werveke



Editions Gérard Klopp

Moulins/Truttmann: Ligne Maginot du Désert



Maison moderne

Histoires familiales



Op der Lay

René Hübsch: Den Zoufall huet matgespillt



Editions Le Phare

Pifarotti/Goffinet: Meenungsfräiheet: wat ass dat?



Editions Phi

Daniel Poos: Histoire scientifique de la Vinification



Editions Revue

Romain Jeblick: Die digitale Revolution



Editions Rol Schleich

Pico/Zoller: Polizei und Zollfahrzeuge in Luxemburg



Editions Schortgen

Pagliarini/Caregari: Eugène Mousset

Henri Bressler: Acacio Da Silva

Differding/Differding: De klenge Chef