Et war e Visionär an e Pionéier an der Filmbranche, de Charlie Chaplin. Déi 25 lescht Joer vu sengem Liewen huet hien zu Vevey an der Schwäiz gelieft.

Virun zwee Joer gouf zu Vevey ee Musée opgemaach, dat ënnert anerem dank Lëtzebuerger Investisseuren. Genii Capital huet knapp 60 Milliounen Euro an dëse Projet investéiert.





D'Begeeschterung fir d'Kultfigur vum Chaplin hätt den Eric Lux, CEO vu Genii Capital, fir dëse Projet begeeschtert. De Musée ass knapp zwee Joer op a géif sech mat iwwer 300 000 Visiteuren d‘ Joer elo scho selwer droen. Virop d‘ Regioun géif vum Musée profitéieren.

