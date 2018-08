© youtube

Den Alf, deen an den 80er a 90er e reegelrechte Kultstatus gefeiert huet, kënnt 30 Joer méi spéit nees zeréck op d'Äerd. Dat mellt den "Hollywood Reporter", deen als zouverlässeg Quell an der Filmbranche gëllt. Wéi et do heescht, géif een aus anonymmer Quell wëssen, dass schonn um Reboot vum Alf geschafft gëtt.





D'Auteuren Tom Patchett a Paul Fusco, déi d'Serie erfonnt a geschriwwen hunn, sollen dann och nees um Projet dobäi sinn. D'Serie gouf deemol 1986 lancéiert, dat iwwer 102 Episoden op NBC.

Zu der Story ass gewosst, dass den Alf, dee jo en Ausserierdeschen ass a mat sengem Raumschëff op der Äerd gelant war, nees zeréck kënnt. Déi Kéier net bei der Famill Tanner, mee den Alf wäert hei op eng nei Famill stousse mat neie Charakteren. E Sender wier allerdéngs nach net um Projet bedeelegt, dat well dat Ganzt nach an engem ganz fréie Stadion vun der Produktioun wier.

Fans vu Retro-Serien aus den 80er/90er dierften op alle Fall gespaant sinn, wéi dës Neioplo kéint ausgesinn.