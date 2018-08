Dëst ass eng Installatioun, déi de Service des Sites et Monuments nationaux zesumme mat Digital Luxembourg, dem Science Center an dem Kulturministère realiséiert huet.

Zwee Virtual-Reality-Brëller erlaben eng guidéiert an eng net guidéiert Visite vun der bekannter Festung a senge verschiddene Bauphasen iwwert Joerhonnerten. Vum réimesche Kastell am 4. Joerhonnert, iwwert de groussen Ausbau 700 Joer méi spéit, bis hin zur aktueller Versioun vun der Buerg gëtt alles am Detail visualiséiert.





Wann een d’Maquette an d’Illustratioun an der Expo mat der entspriechender Gratis-App an d’Viséier hellt, kritt een och déi verschidden Phasen vun der Buerg gewisen an et kann een sech Plazen wéi de Späicher ukucken wou een bei der normaler Visite net hi kënnt.

D’Vivibox steet nach bis Enn August am Science Center, éier se dann am Forum Geesseknäppche gewise gëtt.



Méi Informatiounen fannt Dir op https://ssmn.public.lu/fr/expositions/permanentes1.html.