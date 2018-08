Beefort Festival vum 4. bis de 15. August (02.08.2018) 10 Joer laang war den "Art in Beaufort" op Äis geluecht. Mat neiem Numm an neiem Konzept kann een 2018 erëm 12 Deeg laang vum Festival profitéieren.

ginn.D’Patricia Lippert huet de Festival an d’Hand geholl an d’Konzept ausgeschafft. D’Iddi ass et, fir aus der neier Editioun e participative Festival ze maachen. Esou hunn d’Visiteuren d’Méiglechkeet, niewent den Ausstellungen nach eng Rëtsch aner Eventer wärend den 12 Deeg ze erliewen. Dëst geet vu Concerten, Workshoppen, Liesunge bis hin zu Danzsspektakelen a Performancen.D’Kënschtler hu sech dann och mat de Raimlechkeeten an dem historesche Kader vun der Buerg auserneegesat, fir hir Projeten ze realiséieren.Iwwer 100 Kënschtler suergen duerfir, dass Beefort sech an eng grouss Konschtgalerie verwandelt. E Freideg den Owend ass dann de grousse Vernissage vum Festival, an net nëmme bei der Buerg, mee och nach op villen anere Statiounen am Duerf kann een d’Konscht entdecken, an dat nach bis de 15. August.