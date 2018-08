Deel 3: Unexpected Treasures - Ausstellung am Naturmusée (05.08.2018) Wat mécht Lëtzebuerg aus? Eis Geschicht? Eis Architektur? Eis Ëmwelt? Oder eis Kultur?

D'Schengenofkommes, wat de fräie Wueren an Déngschtleeschtungsverkéier ënnert de Beneluxlänner, Däitschland a Frankräich garantéiert, gouf hei ënnerschriwwen. Deemools huet fir Lëtzebuerg de Robert Goebels, Staatssekretär am Ausseministère, ënnerschriwwen. E Meilesteen an der europäescher Geschicht. D’Grenze goungen op. Wollt een elo vu Lëtzebuerg bis eriwwer an Däitschland oder Frankräich fueren, da war dat ganz ouni lästeg Kontrolle méiglech. Et sollt awer nach bis 1993 dauere bis dass d'Ausféierungsbestëmmungen ausgeschafft a vum Grand-Duc Jean ënnerschriwwe goufen. Esou, dass vun 1993 u keng direkt Kontrollen un de Grenze méi méiglech waren. D'Originaldokumenter vun Deemools sinn och haut nach am Nationalarchiv ze fannen a goufen do konservéiert.

Mee net Just Schengen ass iwwert d’Grenzen eraus bekannt. Och e klengt sëlwert Stéck Lëtzebuerger Geschicht huet et virun iwwer 900 Joer an d’Welt gepackt. An dat Stéck war eng grouss Iwwerraschung. 2017 huet de Cabinet de Medaile eng vun deenen éischte Mënze fonnt, déi hei zu Lëtzebuerg geschloe goufen, an op deenen och "Lëtzebuerg" ageschloe war.

Eigentlech ass een dervun ausgaangen, dass eréischt 1200 n. Chr. Lëtzebuerger Mënze geschloe goufen.

Mat iwwer 250.000 Mënzen a Medailen huet de Geschichts- a Konschtmusée eng gigantesch Sammlung, déi zanter 2015 deelweis och fir de Publik zougänglech ass. An déi soll an deenen nächste Jore komplett digitaliséiert ginn an esou fir jiddereen zougänglech ginn.



RTL-NEWS: VIDEO - Deel 1: Unexpected Treasures - Ausstellung am Naturmusée



RTL-NEWS: VIDEO - Deel 2: Unexpected Treasures - Ausstellung am Naturmusée



RTL-NEWS: 50 Objeten: UNexpected Treasures: Nei Expo am Naturmusée