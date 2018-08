Déi deck Hëtzt huet net jidderee gestéiert, et waren nawell eng Partie Leit do fir d’ Artisten ze bewonneren.

Wann een dëse Weekend iwwer duerch d'Stad trëppelt, dann huet ee vill ze kucken a lauschteren. Zanter de Mëtteg ass an der Stad de Streetart Festival am Gaangen. Op all Eck ginn et hei verschidde Shows a Kënschtler déi ee kann erliewen.

E Piano op der Theater Plaz, en Trampolin bei der Gemeng um Knuedler an en Zauberer op der Place d’Armes. Fir kleng a grouss ass hei iwwerall eppes dobäi. Organiséiert gëtt de Festival vum Luxembourg City Tourist Office, déi schonns 8-9 Méint am Viraus mat der Planung ufänken. E Freideg de Mëtteg konnten d’Leit Akrobaten a Museker kucke goen. Den John Happy huet virun Allem d’ Kanner mat senger Show begeeschtert. Seng witzeg Aart a Weis ass awer net nëmmen eppes fir déi Kleng.



© Danielle Goergen (RTL)

Jongléieren a Dommheete maachen, dat ass ëmmer witzeg, ob Jonk oder Al. D’ Stëmmung um Festival war allgemeng gutt. Visiteuren an Artiste selwer hunn d’ Diversitéit vun de Shows genoss.