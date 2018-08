Wéi sot Dir fir dës Persoun op engem Futtsballsterrain? Dat ass eng vun den neie Froen an der App.

Rëm nei Aufgaben an Auswäertungen fir an der Schnëssen-App. Luusst eran! #Schnëssen https://t.co/xnBDEqI0a4 pic.twitter.com/fvd51phK0d — Peter Gilles (@PeterGilles) August 3, 2018

Fir déi faméis Dialekter vun Iechternach, Veianen, Léiler, Ëlwen, Knaphouschent etc. feelen an der @Schnessen -App leider nach méi Opname vun haut. Et wier immens, wa mer eng aktualiséiert Kaart mat Ärer Hëllef zeechne kéinten. Léif Lëtzebuerger, maacht alleguer mat! pic.twitter.com/GacrCVB3LO — Peter Gilles (@PeterGilles) June 5, 2018

Et gëtt nei Auswäertungen an der Schnëssen-App an zwar eng wonnerbar Verdeelung vun de Variante fir d'Wuert 'Nuecht'. Luusst eran a schnësst nach méi Sätz an d'App. pic.twitter.com/dW1vkDjUun — Peter Gilles (@PeterGilles) July 6, 2018

An enger éischter Phas konnt jiddereen, dee matgemaach huet, ronn honnert Äntwerten an d'App eraschwätzen ... oder eraschnëssen. (Dat huet een natierlech net mussen un engem Stéck maachen.)Dat waren Äntwerten op Froen, déi gestallt goufen, oder et huet ee musse soen, wéi een dat nennt, wat een op engem Bild affichéiert krut. Fir iwwer dee Wee erauszefannen, wéi eng Bezeechnungen a Variatiounen et am haitege Lëtzebuergesch gëtt.Wichteg dobäi: Et gëtt weder richteg nach falsch, well et soll jo dokumentéiert ginn, net bewäert. Duerno gëtt awer ausgewäert, wéi vill Leit zum Beispill fir e Päiperlek Päiperlek soen a wéi vill Pimpampel, Millermoler oder soss nach eppes ...Elo sinn nei Aufgaben an Auswäertungen an der Schnëssen-App disponibel, dat huet de Prof. Dr. Peter Gilles vum Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft vun der Uni.lu getwittert.Zu den neien Aufgaben gehéiert zum Beispill d'Fro, wéi een deen nennt, dee bei engem Futtballsmatch oppasst, datt no de Reegele gespillt gëtt ... Oder wéi een de Saz "Je t'aime" op Lëtzebuergesch soe géif ... Do dierf een op d'Äntwerte gespaant sinn!Verschidden Äntwerten op den éischte Set vu Froen aus der Schnëssen-App huet d'Uni ewell ausgewäert a verschrëftlecht, op RTL.lu hu mir domat eng Summerserie gemaach, déi nach de Summer iwwer leeft, um Internet an um Radio.D'App "Schnëssen – Är Sprooch fir d'Fuerschung" gëtt et iwwregens gratis fir iOS an Android: Jiddereen ass invitéiert matzeschnëssen!Weider Infoen hei:Facebook: https://facebook.com/schnessenTwitter: https://twitter.com/schnessenInternet: https://infolux.uni.lu/schnessenE-Mail: schnessen@uni.luËmmer nees ginn Auswäertungen aus der App publik gemaach - wéi d'Variatioune fir "Nuecht" ...

Reiefolleg vun der Serie op RTL.lu an op Radio Lëtzebuerg (nomëttes)

Den Iwwerbléck iwwer eis Summer-Serie Schnëssen.



1. Päiperlek (24. Juli)

2. Kéiseker (26. Juli)

3. Puppelchen (31. Juli)

4. verzielen (2. August)

5. Poubelle (7. August)

6. virwëtzeg (9. August)

7. Villercher (14. August)

8. Eeër (16. August)

9. kaf/kaaft (21. August)

10. Kaffiskichelchen (23. August)

11. bitzen (28. August)

12. Ënn (30. August)