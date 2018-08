© RTL Radio Lëtzebuerg/Claudia Kollwelter

Hyper realistesch an eng Léift fir den Detail an d'Präzisioun, esou kéint een d'Tableaue vum portugisesche Moler ëmschreiwen. Zanter kuerzem schafft hien an sengem Atelier am 1535 zu Déifferdeng, wou hi 6 Deeg d'Woch mam Pinsel hannert sengen Toille steet.





© RTL Radio Lëtzebuerg/Claudia Kollwelter © Instagram © Instagram © RTL Radio Lëtzebuerg/Claudia Kollwelter © RTL Radio Lëtzebuerg/Claudia Kollwelter « ZréckWeider »

Serie 1535°: Nuno Lorena/Reportage vum Claudia Kollwelter



D'Claudia Kollwelter huet him bei senger Aarbecht iwwert d'Schëller gekuckt.