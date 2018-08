© Facebook

Den Okkasiounsbuttik ass e sozialen a kreativen Projet vum CIGL, dem Centre d’initiative et de Gestion Local de Differdange. Am 1535 gëtt un de Miwwele geschafft, ier se dann am Belval Plaza verkaf ginn.D'Claudia Kollwelter war fir de leschten Deel vun der Serie iwwert de Creative Hub zu Déifferdeng an den Atelier kucken.