UNexpected Treasures (4): D'Doudesstrof (12.08.2018) D'Ausstellung am "natur musée" freet: Wat mécht Lëtzebuerg aus? Eis Geschicht? Eis Architektur? Eis Ëmwelt? Oder eis Kultur?

D’19. Joerhonnert huet fir Lëtzebuerg vill grouss Momenter ervirbruecht. Eng modern a liberal Konstitutioun, d’Lëtzebuerger Sprooch huet sech als Mammesprooch a virun allem als literaresch Sproch etabléiert, eng eegen Identitéit vun deem, wat Lëtzebuergesch ass, huet sech entwéckelt.

An trotzdeem gouf et och am 19. Joerhonnert méi donkel Momenter.

Iwwer 28 Leit goufen am 19. Joerhonnert zum dout veruerteelt. Eng ganz Rëtsch vun hinnen, well se um Klëppelkrich (1798) bedeelegt waren. Verschiddener awer och, well se sech angeblech op grausam Aart a Weis un anere Leit vergaangen hunn.

Beispillhaft fir d'Fonctionnement vun der Justiz deemools ass d'Uerteel vun engem Mëller, dee seng Fra ëmbruecht huet. An der Boor Millen zu Strass huet hien, laut de Geriichtsdossiere vun deemools, seng Fra mat engem Millesteen erschloen, an ass dowéinst zum Doud duerch d‘Guillotine veruerteelt ginn. D'Uerteel gouf an der Stad um Fëschmaart vollstreckt, wat deemools ganz normal war, an e richtegt gesellschaftlech Ereegnes.

Een Deel vun eiser Geschicht, deen och 200 Joer méi spéit erhalen ass. All d'Dokumenter, déi et vum Prozess gouf, sinn haut nach am Nationalarchiv ze fannen. Mä net just Dokumenter sinn erhale bliwwen.

Schonn deemools, also am 19. Joerhonnert, war ee sech bewosst, dass een déi gutt wéi och déi schlecht Säite vun der Geschicht muss konservéieren. Dowéinst gëtt et haut nach d'Guillotine selwer. Déi war eng Zäit laang am Musée Dräi Eechelen ausgestallt.

Nach bis den 31. August 2018 besteet d’Méiglechkeet, sech d’Ausstellung iwwert all déi Elementer aus der Geschicht vum Land, de Leit an der Gesellschaft am "natur musée" unzekucken. Eng eemoleg Rees duerch d’Zäit mat Bezuch op Lëtzebuerg.



