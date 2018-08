© RTL Télé

All Joer nees, stellen d ‘Organisateuren ee groussen an ofwiesslungsräiche Programm op d ‘Been. Wéinst engem Manktem un Attraktiounen, speziell fir Jugendlecher, huet de Club des Jeunes vun Iechternach 1983 deen éischten Open-Air Festival um Séi organiséiert. Deemools hate just em déi 400 Leit de Wee bis op de Site fonnt. Haut ass et ee vun deene gréisste Museksevenementer am Land.



Och Dëst Joer rechnen d ‘Organisateuren erëm mat ronn 25.000 Visiteuren. De fréien Entrée ass just ee vu villen Aspekter, déi den e-Lake esou beléift maachen. All Joer nees ginn et Neiegkeeten um Site. Mir haten de Jempi Hoffmann, ee vun den Organisateure vum Festival um RTL-Mikro.





De Jempi Hoffmann aus der Organisatioun vum E-Lake (10.08.2018) All Joer nees, stellen d ‘Organisateuren ee groussen an ofwiesslungsräiche Programm op d ‘Been.

Nei si Live-Concerten um Sonndeg, dat jo soss net de Fall war. Dann ass awer dëst Joer och eng Chillout-Area mat Cocktailen op der Plaz.

Ichy, Kensington, 5 Sterne Deluxe, Johnny Rakete oder och de Läb. Dëst si just e puer Nimm déi de Weekend zu Iechternach Stëmmung maachen. Mam Markus Schulz ass um Samschdeg och eng grouss international DJ-Vedette vertrueden. Ma wéi gëtt esou ee Programm iwwerhaapt zesumme gestallt? Hei gëtt ma Agencen zesummegeschafft déi da Propose maache fir de Festival. Am Comité vum e-Lake gëtt dann decidéiert, dat op Grond vun de Preferenzen an dem Budget.



© http://www.e-lake.lu

De Festival gëtt duerch Sponsoren, de Camping an der Consommatioun um Site finanzéiert. Net nëmme fir Gedrénks an Iessen, mee och fir d ‘Sécherheet ass natierlech gesuergt. Déi lescht Joren huet een eng ëmmer méi héich Zuel u Sécherheetsbeamten agestallt an och Sécherheetspläng opgestallt, sollt eng Panik ausbriechen. Et wier een op alles preparéiert.

D’Léit déi mam Auto kommen, kënnen um Gratis Park & Ride parken an vun do aus mat der Navette op de Séi fueren. Weider Informatioune fannt der um Internetsite vum e-Lake.