ArtBox bei de Rotonden (11.08.2018) All Woch si mir mat engem Kënschtler ënnerwee an kréien en Abléck an säin Alldag.

Dës Kéier gëtt et an der Summer-Artbox en Abléck an d’Summerprogrammatioun vun de Rotonden, well do heescht et och dëst Joer erëm: "Congés annulés".



An der Mini Serie Kulturhaiser geet et dës Kéier an den Norden, mam Cube 521 zu Maarnech an dem Cape zu Ettelbréck.