Schonn 1838 waren op der "Pirmesknupp" Mënzen aus der galloréimescher Zäit fonnt ginn. Si stamen aus dem 2. bis 3. Joerhonnert no Christus. Am Laf vun der Zäit gouf de Site ëmmer nees benotzt an et gouf och eng Kapell do opgeriicht.1973 ass dunn d'Associatioun vun den "Poermesfrënn" gegrënnt ginn, fir de Site ze revaloriséieren.2012-2013 goufen du weider wichteg Iwwerreschter aus der Réimerzäit fonnt. Deeler vum Site sinn antëschent als nationaalt Monument klasséiert."D'Poermesfrënn" hunn elo nei Sondagen organiséiert. A mat der Ënnerstëtzung vun den "Georges Kayser Altertumsfuerscher", vum Centre national de recherche archéologique a vun Eaux&Forêts gëtt elo schonn zanter 3 Woche weider gegruewen - duerch Fräiwëlleger an duerch Studenten.Déi Aarbechte waren de Xavier Bettel an de Guy Arendt e Freideg kucken.Fonnt goufe virun allem Iwwerreschter aus dem 20. Joerhonnert, virun allem aus dem Zweete Weltkrich, déi Präsenz vun US-Zaldoten do beleeën.

Offizielle Communiqué

Communiqué par: ministère de la CultureDans sa fonction de ministre de la Culture, le Premier ministre, Xavier Bettel, accompagné du secrétaire d'Etat à la Culture, Guy Arendt, a visité le 10 août 2018 les fouilles archéologiques du site « Pirmesknupp » près de Kaundorf au nord du pays.