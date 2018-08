Um Méindeg de Moie koum d'Nouvelle, dass d'Aretha Franklin schwéier krank wier a sech zu Detroit am Krees vun hirer Famill an enkste Frënn befanne géing.

D'Aretha Franklin ass dout - Reportage Nadine Gautier



Nodeems bei der Sängerin 2010 scho Kriibs diagnostizéiert gouf, ass si um Donneschdeg am Krees vun hirer Famill an enkste Frënn gestuerwen. 2017 stoung d'Queen of Soul fir d'leschte Kéier op der Bühn an huet dono missen aus gesondheetleche Grënn zrécktrieden.

Gebuer gouf d'Aretha Franklin de 25. Mäerz 1942 am Bundestaat Tennessee. Si war eng US-amerikanesch Soul-Sängerin, Songwriterin a Pianistin.1987 ass d'Franklin als éischt Fra an d'Rock & Roll Hall of Fame opgeholl ginn. 2010 ass si vun der "Rolling Stone"-Zäitschrëft zur beschter Sängerin vun allen Zäite gekréint ginn.

Zu hire bekanntste Wierker zielen "Respect" an "I say a little prayer".

Déi US-amerikanesch Sängerin, Songwriterin a Pianistin krut an hirer joerzéngtelaanger Karriär eng ganz Rëtsch Grammyen.

D'Aretha Franklin zielt zu den Interpreten, déi am meeschte Placke weltwäit verkaaft hunn.





D'Franklin war zweemol bestuet an hat véier Kanner.