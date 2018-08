X

Och dëst Joer hat de Luxembourg City Office nees zesumme mat der Stad Lëtzebuerg de Festival des Musiques du Monde organiséiert. International Artisten haten nees hir Participatioun confirméiert.



En Dënschdeg, de 14. August gouf et op der Place Guillaume II (Knuedler) an an der Rue du Saint-Esprit am Ganze 7 Optrëtter ze kucken. E Mëttwoch, de 15. August waren der op der Place d'Armes, um Knuedler, an der Rue du Saint-Esprit, bei de Bock-Kasematten a bei der Gëlle Fra (Place de la Constitution) virgesinn.



Ënner fräiem Himmel konnt ee sech op d'Decouverte vun der Musek an all hire Forme maachen an dobäi déi verschiddenst Kulture kenneléieren. Den Entrée op de Festival war gratis.



D'Andréck vum Jang Gaspar

FOTOGALERIE: Andréck vum Mëttwoch, vum Jang Gaspar.

FOTOGALERIE: Andréck vum Dënschdeg, vum Jang Gaspar.



D'Andréck vum Paul Theisen

FOTOGALERIE: Andréck vum Dënschdeg, vum Paul Theisen.



© Paul Theisen