"Walking thru the Labyrinth of the Medina during the Call to Prayer", dat waren d'Wierder vun der Queen of Pop um Mëttwoch Owend op hirem Facebook- an Instagram-Account. Wéi et schéngt konnt d'Madonna et guer net erwaarden, Gebuertsdag ze hunn. Och um Dënschdeg schonn huet d'"Material Girl" eng Foto vu sech gepost mat engem Tarbouche mat Berber-Bijouen um Kapp mam Titel: "Today I'm wearing C A K E on my head! 2 More days...".Seng 60 Joer feiert et mat der Famill zu Marrakesch am Marokko. Fir hire Gebuertsdag kann d'Sängerin sech kee méi schéine Kaddo virstellen, wéi seng global Famill mat deem schéine Land an deene Kanner ze hëllefen, déi et am néidegste brauchen, ze verbannen.

Hei nach e puer Zuelen a Fakte vum Madonna:

Iwwer 300 Millioune verkaafte Placken – déi kommerziell erfollegräichst Sängerin vun der Welt."Like a Virgin" vun 1984 war deen 1. Album vun enger Sängerin, dee sech an den USA iwwer 5 Millioune Mol konnt verkafen, bis haut sinn et weltwäit iwwer 21 Milliounen Exemplairen.1986 – den Album „True Blue“: mat ronn 25 Millioune verkaaften Unitéiten, de weltwäit erfollegräichste Studioalbum vun enger Sängerin an den 80er. An 28 Länner Plaz 1 – anengems déi 1. Apparitioun vum Madonna am Guiness-Buch vun de Rekorder.Am Film Evita vun 1996 hält d'Madonna de Rekord fir déi meescht Kostüm-Wiessel: 85 un der Zuel.Hiert Kannerbuch „The English Roses“ war 2003 dat séierst-verkaafte Billerbuch fir Kanner vun allen Zäiten.En anert Buch – net onbedéngt fir Kanner – gëllt als meescht-verkaaftent „Coffee-Table-Book“ weltwäit: d'Billerband mam Titel „Sex“.