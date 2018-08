Chinesesch Architektur-Studentinnen zu Lëtzebuerg (16.08.2018) Den Ament si fir e puer Deeg eng Partie chinesesch Studenten zu Lëtzebuerg bei der Fondatioun Valentiny fir eng Formatioun.

Zil ass et, eng aner Kultur kennenzeléieren a praktesch Informatiounen ënnert anerem vum Lëtzebuerger Architekt Francois Valentiny mat op de Wee ze kréien.

De Lëtzebuerger Architekt François Valentiny ass all zwee Méint zu Shanghai, wou en ee Büro huet, ma och der DeTao Academy Workshoppen a Virliesung mécht. Fir knapp zwou Wochen sinn elo 4 Studentinnen hei am Land, fir un engem Workshop Deel ze huelen.