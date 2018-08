X

Union des Jeunes Meechtem © Jean Walté

"Rock de Schleek" ass e Lëtzebuerger Museksfestival, deen zanter 2009 existéiert. En ass all Joer op der Schliikeplaatz zu Meechtem am Kader vum Wäifest.Newcomer-Bands a Lëtzebuerger Bands kruten nees hei eng Chance, hiert Kënnen ënner Beweis ze stellenDëst Joer mat derbäi:Legacy of Atlas (LU), Deppegéisser (LU), De Pascal vu Wooltz (LU), The Velvet (LU), Edel Weis (LU), Tubadiesel (DE), Dead Sinners (LU), Encypher (DE) ), Scarlet Anger (LU) and Calypso's Call (LU).