KOLLA Festival zu Stengefort (18.08.2018) Zënter e Freideg, bis e Sonndeg danzen, feieren an philosophéieren d'Leit do an engem natierleche Kader

Nohalteg, tolerant an alternativ, esou presentéiert sech de KOLLA Festival zu Stengefort. Zënter gëschter danzen, feieren a philosophéieren d'Leit do an engem natierleche Kader.



"Schnickschnack" an international Gruppe ginn et hei keng.





Mir hunn mat der Presidentin vun der KOLLA Asbl Marie Trussart iwwer d’Originnen an d’Konzept vum Festival geschwat.





An en däitsche Museker huet seng nohalteg Gittar presentéiert, déi hie selwer gebastelt huet.