© Christoph Köstlin



RTL.lu gëtt Iech awer elo schonn d'Geleeënheet, fir gratis beim Concert mat derbäi ze sinn. Wat musst Dir dofir maachen?

Schéckt einfach eng SMS mam Stéchwuert "clueso" an Ären Numm an E-Mail-Adress op de 62468 (0,50 € / SMS) a gewannt Är 2 Ticketen.

Vill Gléck!



D'Gewënner ginn den 22.8 um 10 Auer gezunn.





De 24. August kënnt dem Clueso säin neien Album eraus, mat deem e vum 12. November un duerch Lëtzebuerg, Däitschland an Éisträich op Tour geet.A sengem neien Album si Lidder, déi e wärend sengen Tournéeë geschriwwen huet an esou zu enger Sammlung gi sinn, déi awer ni an en anere Studioalbum gepasst hunn. Doraus ass "Handgepäck" entstanen.D'Lidder hu sech iwwert vill Joren ugesammelt. De Clueso huet an Hotelszëmmeren, am Auto, hannert der Bühn, op Inselen an a Bierger seng Iddie festgehalen a Lidder doraus gemaach. Den Album huet de Sänger selwer opgeholl an déi meeschten Instrumenter och selwer gespillt.De Clueso leet säin Häerz op den Dësch: Et ass déi ergräifendst an intensiivst Musek, déi de Sänger jee verëffentlecht huet.Tickete fir d'HANDGEPÄCK TOUR 2018 kommen den 22. August um 10 Auer an d'Vente.