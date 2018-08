Den Danny DeVito, bekannt aus "Twins" an "Batman Returns", wäert och um Festival präsent sinn, fir säin neiste Film "Smallfoot" ze promouvéieren. An dësem Film ass hien e Synchronspriecher vun engem Yeti.

D'Organisateure vum Festival hunn an enger Kommunikatioun gesot, dass den DeVito eng villsäiteg Carrière am Theater, Film an Télé geleet hätt an dëst iwwert eng Zäitspan vu bal fënnef Joerzéngten. Am Laf vu senger Carrière huet den 73 Joer alen Acteur mat Top Regisseuren, wéi dem Tim Burton an dem Francis Ford Coppola zesumme geschafft.

Den DeVito kritt den Award den 22. September.

Den Donostia Award gëtt zanter 1986 u grouss Film-Personalitéiten als Unerkennung fir hir Aarbecht a Carrière iwwerreecht.

Och grouss Perséinlechkeeten, wéi de Gregory Peck, de Robert De Niro, d'Susan Sarandon an d'Meryl Streep, kruten den Donostia Award schonn iwwerreecht.

Déi 66. Editioun vum San Sebastian Festival ass vum 21. bis den 29. September am Norde vu Spuenien.

Ze gesinn ass den DeVito am Moment an der TV-Comedy Serie "It's Always Sunny in Philadelphia".

Zu senge Filmer zielen ënnert anerem "One Flew Over the Cuckoo's Nest", "Twins", "Batman Returns" an "LA Confidential".