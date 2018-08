Weltwäit bekannte Festival Francofolies nächst Joer zu Esch (21.08.2018) No La Rochelle, Spa a Montréal kënnt de weltwäit bekannte Festival "Les Francofolies" nächst Joer och op Lëtzebuerg a fir genee ze sinn op Esch.

Den Escher Buergermeeschter George Mischo



Fir de Festival adequat anzelauden, gëtt et awer och dëst Joer schonn eng "Warm-Up-Edition" vum 6. bis den 8. September uechter Esch, mat net manner wéi 10 Concerten, dorënner och Gréissten aus der franséischer Musekswelt.Den Escher Buergermeeschter George Mischo ënnersträicht, dass et net einfach war, fir bekannte Kënschtler esou kuerzfristeg heihinner ze kréien, well hiren Tour-Kalenner natierlech wäit am viraus gefëllt gëtt. Och war et net esou einfach, fir ee Site ze fannen, esou war d'Kufa zum Beispill deen Datum net méi accessibel.

Fir dëseginn eng 10.000 Leit iwwer 3 Deeg erwaart. Organiséiert ginn d'Francofolies vun der Firma KDTS. D'Stad Esch gëtt eng Participatioun vun 200.000 Euro, erwaart sech fir déi nächst Kéieren awer och Support vum Kulturministère, dee wéinst deem ganz kuerzfristegem Delai dës Kéier net bäileeë konnt.D'Escher Gemeng huet mat den Organisateure vun de Francofolies elo mol ee Kontrakt fir déi nächst 5 Joer ënnerschriwwen, bis 2022 also dat Joer, wou Esch europäesch Kultur-Haaptstad ass. Den Ament kéint een natierlech e flotte Gebuertsdag feieren, sou heescht et vun den Organisateuren.