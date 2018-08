D'Ludowicy Coryse am Gespréich mam George Christen



D'Kiermesspektakel ass vum Teatro Lompazi an Zesummenaarbecht mat der Entente vun der Gemeng Esch Sauer organiséiert ginn.Wärend den zwee Deeg ginn et eng sëllech Animatiounen an der Gemeng: eng al Foto- a Postkaarten-Ausstellung an der Gemeng, Pony-Reide fir Kanner an am Theaterzelt kënnen d'Visiteuren e Kiermesspektakel erliewen, ewéi dat an der gudder aler Zäit vum John Grün de Fall war.Am Kader vum John Grün sengem 150. Gebuertsdag huet den Teatro e Spektakel op d'Been gestallt, dee ganz an der Traditioun vun de Lëtzebuerger Foraine steet: Clownen, Zauberer, Musikanten, Feierspäizert, Marionetten an de stäerkste Mann, de Georges Christen, stinn um Programm.D'Coryse Ludowicy am Gespréich mam George Christen: