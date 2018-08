© AFP

Den Danny Boyle sollt de Regisseur vum 25. James-Bond-Film sinn. De Regisseur vun ënnert anerem dem Film Slumdog Milllionaire huet sech elo awer zeréckgezunn, dat wéinst kreativen Differenzen. Dës Noriicht hunn d'Produzenten an den Acteur Daniel Craig um Mëttwoch annoncéiert.



Am Mee war bekannt ginn, datt de Boyle rekrutéiert gouf. D'Dréiaarbechte fir de Film sollen um Enn vum Joer ufänken an da soll en am Oktober 2019 an d'Kinoe kommen.