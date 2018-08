© Black 47

Ugefaangen mam Film "" vum Sameh Zoabi (Koproduktioun Samsa Film), deen op der 43. Editioun vum "", dat an der Kategorie "Discovery", wäert gewise ginn.Dëse Festival wäert vum 6. - 16. September lafen. Weider Lëtzebuerger Produktiounen, déi hei wäerte gewise ginn ass "" vum Lance Daly (Samsa Film) anvum Duo Guillaume Giovanetti a Cagla Zencirci (Bidibul Productions), dat an der Kategorie "Contemporary World Cinema" an de Filmvum Markus Schleinzer (Amour Fou Luxembourg), dat an der Kategorie "Platform".Iwwregens ass de Filmoch an der Competitioun vun engem weidere Festival, nämlech um 75.vum 29. August an dem 8. September. Hei ass de Film an der Kategorie "Orizziontini" representéiert.Weider geet et dann mam Filmvum David Lambert (Bidibul Productions), deen an der offizieller Competitioun vun der 11. Editioun vum "" wäert sinn, dat tëscht dem 21. an dem 26. August 2018.Déi lescht Produktioun déi ze ernimmen ass, ass dem Markus Schleinzer säin 2. Long-métrage mam Titel(Koproduktioun Amour Fou Luxembourg). Dësen ass op der 66. Editioun vumvertrueden, dat fir d'Coquille d'Or. Dëse Festival ass vum 21. - 29. September.Ze ernimmen ass dann awer och nach de Film(Bidibul Productions), deen am ganzen 3 Präisser um 71.(1. - 17. August) konnt gewannen:- le Prix Fipriesci de la Fédération internationale des critiques de cinéma- le Prix œcuménique destiné à la distribution du film- le deuxième prix dans la catégorie «Premio Giuria dei giovani» décerné aux trois meilleurs réalisateurs du Concorso internazionale