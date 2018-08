© Wolfgang Osterheld/autorenlexikon.lu

De Journalist an Dichter war den 9. November 1924 an der Stad gebuer.



Vun 1959 bis 186 war hien an der Kulturedaktioun vum Lëtzebuerger Wort. Jorelaang war hien och responsabel fir d'Kulturbäilag vun der Zeitung "Die Warte", an där en no der Pensioun nach reegelméisseg publizéiert huet.



Communiqué vun den Editions PHI



Zum Tode von Henri Blaise

Mit großer Traurigkeit haben die Mitarbeiter der Editions PHI die Nachricht vom Tode des Lyrikers Henri Blaise aufgenommen.

Henri Blaise zählte zu den großen luxemburgischen Dichtern des 20. Jahrhunderts. Pointiert, subtil und mit interessanten Wortschöpfungen analysierte er sein Umfeld und nahm zeitweilig auch Stellung zu den großen Zeitgeschehen.