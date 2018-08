© RTL-Archiv

Dat schreift d’Wort um Freideg.



Wéi et weider heescht, géif et net ee spezifesche Problem ginn. Vill méi hätt ee sech een zäitlech enke Raum ginn, deen elo eben géif iwwerschratt ginn, erkläert d’Direktesch Monique Kieffer.



Et bräicht een duerch déi komplex an technesch Detailer, déi déi ekologesch Aart a Weis vun der Konstruktioun mat sech bréngt, méi Zäit.