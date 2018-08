Den Dieter Thomas Heck am Joer 2013. © AFP (Archiv)

Ënner anerem bekannt ass den Dieter Thomas Heck, deen den 29. Dezember 1937 zu Flensburg gebuere gouf, als Moderator vun der "ZDF-Hitparade", déi hien vun 1969 bis 1984 ronn 183 Mol moderéiert huet. Donieft huet hien op ZDF weider Sendunge moderéiert, war awer och beim Radio aktiv .Zu sengem "Virnumm" Dieter Thomas koum de Carl-Dieter Heckscher, wéi hie gebierteg heescht, wéi hien am Februar 1965 bei Radio Lëtzebuerg komm ass, wou hie vum Camillo Felgen rekrutéiert gouf. Well d'Moderatore beim Sender all mam Virnumm genannt goufen, et awer schonn en Charly an en Dieter gouf, huet den Heck sech vun de Fans en Numm siche gelooss. Bei enger Ëmfro vun der Jugendzäitschrëft "Bravo", mam Titel "Diskjockey ohne Namen", koum den Numm "Thomas" eraus. Esou koum et dunn zu der Kombinatioun Dieter "Thomas". Ënner anerem huet hien an der kuerzer Zäit bei RTL, bis September 1966, mam Frank Elstner zesummegeschafft.Nieft senger Aarbecht als DJ um Radio a Moderator op der Tëlee huet hien awer och a Filmer matgespillt a war als Schlagersänger an Entertainer ënnerwee.