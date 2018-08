Den David Steichen an de Pierre Weimersirch huelen eis elo nees mat an den Himmel iwwer Lëtzebuerg.

1. Festungsmauer Lëtzebuerg

D‘Festungsmaueren an de Bockfiels sinn Deel vun der Lëtzebuerger Geschicht an zéien all Joer Dausende vun Touristen an d‘Land.

De Bock ass 500 Meter laang an tëscht 50 an 80 Meter breet. De Fiels ass bis zu 40 Meter héich. Ënnert de Spuenier gouf d‘Festung ëmmer weider ausgebaut.

Ee wonnerbare Bléck op d‘Festungsmauer huet een aus dem Haff vun der Abtei Neimenster.

Dee beschte Bléck op den Huelen Zant huet ee vun den dräi Eechelen aus. Et ass d'Ruin vun engem vun den Tierm vum Bockfiels. Et ass een Deel vun der zweeter Paart vun der Festung, déi wéi d‘Zidall um Bock ofgerappt ginn ass am Joer 1874, als Ruin stoegelooss gouf.