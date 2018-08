"D'Kulturpolitik zu Lëtzebuerg brauch en neien Elan" (30.08.2018) Dat ass d'Aussoe vun déi Gréng, déi am Kader vun enger Pressekonferenz méi detailléiert op de Volet Kultur an hirem Walprogramm agaange sinn.

D'Kultur wier bëssen e Stéifkand, wat an de leschte 5 Joer quasi net thematiséiert gi wier. De Bilan a Punkto Kulturpolitik fält an den Aen vun déi Gréng zimlech moer aus.

Den ambitiéisen Koalitiounsprogramm am Kulturberäich hätt leider net kënnen ëmgesat ginn, betount de Christian Kmiotek vun Déi Gréng, deen och bedauert, datt d'Konventioune mat den Associatiounen annuléiert goufen, wat awer guer näischt bruecht huet, well duerno goufen déi nämmlecht Leit nees en place gesat.



Déi Gréng bedaueren dann och, datt Lëtzebuerg nach ëmmer keen Denkmalschutzgesetz huet. Ma net alles wier negativ - d'Partei begréisst, datt d'Archivgesetz gestëmmt gouf, de Bau vun der Nationalbibliothéik an och den Kulturentwécklungsplang, op deen opgebaut misst ginn. Wat de Statut an d'Aarbechtsbedéngungen vun de fräischaffende Kënschtler ugeet, misst sech sou munches verbesseren. D'Sam Tanson sot, datt déi reduzéiert TVA op kënschtleresch Produiten misst iwwerschafft ginn.



Wéi wichteg ass et dann an den Ae vun déi Gréng, datt de Poste vum Kulturministère vun enger Persoun beluecht gëtt, déi just dee Posten huet? Dat wier net onwesentlech, datt och a Bündelung mam Film, deen do nees soll drakommen.



Fir déi Gréng ass och kloer datt et eng Augmentatioun vum Budget muss ginn. D'Partei fuerdert donieft eng Kultur fir jiddereen an och méi Plaz fir Konscht a Kultur an de Schoulen a Maisons Relaisen.