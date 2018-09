X

Musek, Atelieren a Konscht sti beim „Last Summer Dance”-Festival am Mëttelpunkt. Am Schlasspark zu Ierpeldeng un der Sauer stinn de ganze Weekend iwwer Live-Musek, eng Konscht-Ausstellung a verschidde Workshopen an Diskussiounsronnen um Programm.





"Last Summer Dance"-Festival (01.09.2018) Fir déi 5. Kéier schonn invitéieren d'Organisateuren vun der „Melting Pot asbl“ an de Schlasspark zu Ierpeldeng un der Sauer.

Virun allem awer kann a soll een de Summer nach eng leschte Kéier sou richteg genéissen – sief et andeems een einfach an der Sonn sëtzt, Musek lauschtert oder aktiv gëtt an engem vun den Atelieren. Matmaachen ass erwënscht um „Last Summer Dance”-Festival.

De klenge Festival ass nämlech net sou wéi déi aner: e soll net just e kulturellen Event sinn, mee och eng Plaz wou den Dialog gefërdert an eng nohalteg Entwécklung promovéiert soll ginn. Et wéilt een de Leit eng Plattform bidden, wou se een Austausch hunn an déi verschidde Kulturen an Identitéite kënne kenneléieren, erkläert d’Véronique Heitz, Member vum Organisatiouns-Team. De Festival wier duerch déi Iddi entstanen, de Visiteuren eppes bidden ze wëllen, wat iwwert den typesche Festival mat Concerten erausgeet.

Wie wëll, kann och selwer kreativ ginn, zum Beispill bei verschiddenen Do-it-yourself-Aktivitéiten. D’Konzept vum Festival, un deem ee sech aktiv bedeelege kann, schéngt bei de Visiteuren op alle Fall gutt unzekommen. Déi familiär Atmosphär an déi divers Workshoppe si besonnesch beléift.

D’Musek kënnt natierlech och net ze kuerz. Op zwou Bühnen trieden national an international Museker op – ënnert anerem och Seed to Tree oder Los Dueños déi een e Samschdeg den Owend ze gesi kritt.