Et war e Visionär an e Pionéier an der Filmbranche. Zu Vevey an der Schwäiz kann een an engem Musée d'Liewe vum Charlie Chaplin Revue passéiere loossen.

D'Welt vum Charlie Chaplin (02.09.2018) Et war e Visionär an e Pionéier an der Filmbranche. Zu Vevey an der Schwäiz kann een an engem Musée d'Liewe vum Charlie Chaplin Revue passéiere loossen.

Déi 25 läscht Joer vu sengem Liewen huet hien zu Vevey verbruecht. Virun 2 Joer gouf elo op dëser Plaz ee Musée opgemaach, dat ënnert anerem duerch d'Hëllef vu Lëtzebuerger Investisseuren.

Den Charlie Chaplin ass ee Kënschtler, dee senges gläiche Sicht. De Gebiertege Brit war net nëmmen Acteur, ma huet och seng eegen Zeenarie geschriwwen, huet seng Filmer produzéiert an d‘Musek selwer geschriwwen. Charakteristesch un den Chaplin Filmer war d‘Gestik an d‘Mimik vum Acteur.

Déi lescht 25 Joer vu sengem Liewen huet den Chaplin an der Schwäiz gelieft. An dësem Gebai, dat duerch Sue vu Lëtzebuerg renovéiert gouf. An elo zanter e puer Méint ee Musée ass. De Lëtzebuerger Investisseur Eric Lux hat virun e puer Joer den Domaine vun 13 Hektar gewise krut. D‘Iddi vun engem Musée gouf et scho mi laang. 8 Joer laang huet een um Projet geschafft, sou den Eric LUX, CEO Genii Capital.

Iwwer 100 Aarbechtsplaze goufe geschaf an elo schonn no e puer Méint sinn d‘Visiteurszuele méi héich wéi erwaart. An éischter Linn wier et bei dësem Invest net drëms gaangen, Suen ze maachen, ma elo scho géif ee schwaarz Zuele schreiwen.



© RTL Télé Lëtzebuerg

Ier den Charlie Chaplin an d‘Haus geplënnert ass, huet dës Fra am Domaine mat hiren Eltere gewunnt. Haut war se op Visitt, fir al Erënnerungen opliewen ze loossen.

Den Charlie Chapli huet a senge Filmer ëmmer nees politesch Themen ugeschwat. Op dat eng industriell Revolutioun war oder den 2. Weltkrich.

Ee politescht Engagement wouduerch den Chaplin huet missen Amerika verloossen a sech dunn an der Schwäiz néiergelooss huet.

Dem Chaplin seng Filmer hunn och, wann ee se haut kuckt eng gewëssen Aktualitéit. Seng Kritik u Politik a Gesellschaft bleiwen och 70 Joer méi spéit aktuell.