© Claudia Kollwelter (RTL)

Eng nei Infrastruktur fir Museker hei zu Lëtzebuerg, wou ee Proufsäll pro Stonn ka lounen. Dat ass d'Konzept vum Sonotron, am 1535° zu Déifferdeng, deen e Méindeg de Moie presentéiert gouf. 9 Proufsäll sollen et de Museker méiglech maachen ze prouwen, ze kreéieren an opzehuelen. Cibléiert wieren net just déi Professionell, mä jiddereen dee Musek mëscht, betount d'Directrice vum Creative Hub 1535, Tania Brugnoni. En zweeten Deel vum Sonotron ass e professionellen Tounstudio.





D'Tania Brugnoni, d'Directrice vum Creative Hub 1535



Am Hibléck op d'Nohaltegkeet ass d'Iddi hei kloer, fir engersäits Raimlechkeeten ze deelen, mee och zum Beispill e Basisequipement vu Verstäerker a Batterien de Museker zur Verfügung ze stellen. De Sonotron wäert all Dag op hunn, a fir e Museker wäert et tëscht 5 an 10 Euro d'Stonn kaschten fir e Proufsall kënnen ze notzen.D'Iddi ass datt de Projet sech spéiderhin selwer dréit. De Fonctionnement vum Sonotron wäert ronn 200 000 Euro kaschten, 50 000 Euro d'Joer soll de Kulturministère bäisteieren.