D'Kierch zu Lasauvage ass déi eenzeg an der Gemeng Déifferdeng, déi am Besetz vun der Gemeng selwer ass. A genee dës Kierch soll elo renovéiert an entweit ginn. Eng Decisioun, Claudia Kollwelter, déi awer net eréischt gëscht geholl gouf:

Virun 2 Joer, wou ugefaange gouf, iwwert doriwwer ze diskutéieren, huet de Schäfferot d'Kierch gefrot, wéi eng Kierche si géing brauchen. De Schäfferot hat decidéiert, fir net an d'Akte kucken ze goen, wiem wéi ee Gebai gehéiert, mä et huet ee sech mat der Kierchefabréck an dem Paschtouer zesumme gesat a si gefrot, wat ee brauch. An do goufen all d'Kierche genannt, ausser déi vu Lasauvage.Den Déifferdenger Buergermeeschter Roberto Traversini erkläert, datt doropshin dem Inneministère agereecht gouf, datt sämtlech Kierchen an de Kierchefong goen an déi vu Lasauvage a Gemengen Eegentum bleiwen géif. Ronn 2 Milliounen Euro ginn an d'Renovatioun investéiert an dovun soll d'Allgemengheet profitéieren. Dofir och d'Decisioun, d'Kierch ze entweien. Et kann awer och nach weider an d'Kierch e Reliounsakt maachen, mä et kënnen och nach aner Saachen am Gebai gemaach ginn, ouni d'Kierch ze froen.Eng Decisioun, déi allerdéngs net iwwerall op Versteesdemech stéisst. Vereenzelt Leit hätte sech beim Bistum gemellt, déi net mat der Politik vun der Gemeng averstane sinn, betount de Generalvikar Léon Wagener. De Bistum wier awer do déi falsch Adress. Si mussen dofir sech un d'Gemengeresponsabel wenden, well de Bëschof sech och muss un d'Gesetzer halen.Geplangt sinn kulturell Evenementer, wéi Concerten oder Versammlungen. Den Déifferdenger Buergermeeschter huet nach betount, datt d'Kierch also weider zu Lasauvage am Duerf bleift.