Rentrée an den Theateren (04.09.2018) 21 Stänn an eng Table-Ronde vun der Theaterfederatioun den 15. September an der Stad.

Theaterfest 2017 op der Place Clairfontaine

Eng 21 Stänn vun de verschiddene Memberen informéieren vun 14 Auer un d'Leit an der Groussgaass iwwer d'Produktiounen, déi an den eenzelnen Haiser lafen. Kleng Extraiten aus Stécker ginn déi Kéier net gespillt, de Publikum soll d'Stécker herno an de Säll entdecken.Vill méi gëtt op e puer Doléancen opmierksam gemaach, déi d'Leit, déi am Secteur vun den Arts de la scène schaffen, hunn. E Secteur, déi sech ëmmer méi professionaliséiert. Dofir invitéiert d'Theaterfederatioun, ee Mount vrun de Walen och déi politesch Parteien op eng Table-Ronde, bei där op Basis vum Kulturentwécklungsplang an de Proposen, déi d'Federatioun gemaach huet, diskutéiert gëtt. Den Engagement soll pragmatesch analyséiert ginn an et soll zesummen no Léisunge fir d'Zukunft gesicht ginn. D'Kultur duerf bei enger nächster Regierung net als 5 Rad um Won gesi ginn.Déi ominös 1% vum Staatsbudget fir de Secteur Kultur sinn e wichtege Facteur, da muss awer och gekuckt ginn, wéi domadder soll geschafft ginn.D'Table-Ronde "Secteur luxembourgeois du spectacle vivant: quel engagement politique pour quelle(s) scène(s)?" ass den 15. September um 16 Auer am Cercle Cité.