De Film vum Govinda van Maele soll de Grand-Duché an där Kategorie vertrieden.



Hei de Communiqué de Presse:



«Gutland» désigné pour défendre le drapeau luxembourgeois

Vesna Andonovic (journaliste) Aude-Laurence Clermont Biver (Actors.lu) Nicole Dahlen (Cinémathèque de la Ville de Luxembourg) Guy Daleiden (Fonds national de soutien à la production audiovisuelle) Raoul Nadalet (Union luxembourgeoise de la production audiovisuelle – ULPA) Jim Probyn (Association luxembourgeoise des techniciens de l’audiovisuel – ALTA) Julie Schroell (Association des réalisateurs et des scénaristes – LARS)

La Commission nationale de sélection pour les Oscars a choisi le film Gutland, produit par la société luxembourgeoise Les Films Fauves, pour représenter le Grand-Duché à la 91édition des Academy Awards dans la catégorie «Foreign Language Film Award».Ce film, écrit et réalisé par le Luxembourgeois Govinda van Maele, est un polar rural dans lequel un jeune délinquant allemand trouve refuge dans un petit village luxembourgeois. L'attitude des paysans à son égard, de prime abord méfiante, change radicalement quand il se lie avec Lucy, la fille du maire. Alors qu’il trouve peu à peu sa place dans la communauté, il semble qu’il ne soit pas le seul à vouloir éviter que le passé ne remonte à la surface.Tourné dans différents villages de l’Oesling et sur les plateaux du Gutland, le film – soutenu par le Film Fund Luxembourg – compte dans sa distribution Frederick Lau ainsi que les acteurs luxembourgeois Vicky Krieps et Marco Lorenzini. La production au Luxembourg a été assurée par Gilles Chanial et Jean-Louis Schuller avec e.a. les techniciens Narayan Van Maele (directeur de la photographie), Audrey Hernu (directrice artistique) et Fabienne Adam (maquillage).Gutland a fêté sa première mondiale en septembre 2017 dans la section «Découverte» du Festival international du film de Toronto. L’avant-première luxembourgeoise a eu lieu en février 2018 dans le cadre du Luxembourg City Film Festival, où le film a remporté le prix du public. Gutland a également été sélectionné dans plus de 30 festivals internationaux et les festivals majeurs de chaque continent: Tokyo International Film Festival (Japon), Palm Springs International Film Festival (États-Unis), International Film Festival Rotterdam (Pays-Bas), Festival Premiers Plans d'Angers (France). Il a récemment été auréolé du «Best International First Feature» au Galway Film Fleadh (Irlande).Le film est sorti en salles au Luxembourg et en Allemagne en mai 2018; sa sortie en Belgique est prévue le 12 septembre prochain et en France le 9 novembre 2018.Les nominations pour le «meilleur film étranger» seront annoncées le 22 janvier 2019.La Commission nationale de sélection pour les Oscars est composée de 7 personnes représentant le secteur de l’audiovisuel: