De Burt Reynolds ass bekannt ginn duerch vill Rollen am Kino wéi an "Deliverance", "Smokey and the bandit" a "Canonball Run" zum Beispill an op der Tëlee wéi a "Gunsmoke".Seng Roll am Film "Boogie Nights" hat him 1997 eng Oscar-Nominéierung abruecht.De Burt Reynolds war dëser Deeg beschäftegt um Tournage vum neie Film vum Quentin Tarantino.