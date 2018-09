En Donneschdeg gouf dës Decisioun am Regierungsrot geholl. Vun 1937 bis 1996 war d’Gebai am Stater Park Sëtz vun RTL.

© MCULT

Extrait Guy Arendt



Vun 1937 bis 1996 war d’Gebai am Stater Park Sëtz vun RTL. Aus där Zäit staamt och den Auditoire, an deem de fréieren RTL-Orchester geprouft a Concerte gespillt huet. Zanter, dass de Gesondheetsministère seng Büroen an der Villa huet, gouf dëse Sall awer kaum nach genotzt. Ma dat soll sech awer an Zukunft änneren an och kënne fir Concerten, Konferenzen a fir Prouwe vu beispillsweis der Militärmusek oder Choralle genotzt ginn, sou de Guy Arendt, Staatssekretär fir Kultur.

D'Bâtiments publics kruten den Optrag, ze kucke wat alles muss renovéiert ginn, respektiv wat un zousätzlechen Infrastrukturen nach feelt. Wéini de Sall erëm ka genotzt ginn, ass awer nach net gewosst.

© MCULT

D’Maueren si komplett mat Eechenholz verkleet an d’Still si mat brongem Samett bezunn. De Sall mat méi wéi 300 Sëtzplazen ass e bëssen an d’Jore komm, ma ass definitiv ze schued fir net méi genotzt ze ginn. Fir d’éischt muss de Sall awer nach renovéiert an e puer Infrastrukture bäigebaut ginn, wéi de Jean Leyder vun der Administratioun fir ëffentlech Gebaier erkläert.

Den Auditoire gouf 1952 un d’Villa bäigebaut. 1962 a 1966 gouf hei och de Grand-Prix d’Eurovision de la Chanson Européenne, oder Eurovision Song Contest, wéi en haut genannt gëtt, organiséiert. Ma nieft senger Geschicht bestécht den Auditoire vun der Villa Louvigny och mat senger idealer Lag, seet de Guy Arendt, Staatssekretär fir Kultur.

De Gesondheetsministère hat an de leschte Joren eng Partie Ufroe vu Museker, fir kënnen am Auditoire vun der Villa Louvigny ze spillen. Wéini de Sall elo wierklech erëm ka genotzt ginn, ass awer nach net gewosst.





1937 gëtt d’Villa Louvigny den Haaptsëtz vun RTL.

1952-53 gëtt den Auditoire bäigebaut.

1956-57 gëtt d’Gebai ëm en Tuerm erweidert.

1962 an 1966 ass do de Grand-Prix d’Eurovision de la Chanson

1991 plënnert RTL op de Kierchbierg

2005 plënnert den OPL an d’Philharmonie





Guy Arendt a visité l'auditoire de la Villa Louvigny (07.09.2018)Communiqué par: ministère de la Culture

Le secrétaire d'État à la Culture, Guy Arendt, a visité le 7 septembre 2018 l'auditoire de la Villa Louvigny, en présence de la ministre de la Santé, Lydia Mutsch. Construit dans les années 50, l'auditoire, qui comptait à l'époque parmi les plus grands et modernes en Europe, hébergeait l'Orchestre symphonique de RTL et a en outre été utilisé pour diffuser et enregistrer des émissions télévisées. De nombreux artistes internationaux ainsi que 2 concours Eurovision de la chanson y ont été accueillis.

Au vu de ce contexte historique, une procédure de classement a été lancée courant 2017 et le secrétaire d'État a annoncé que le bâtiment a été classé monument national lors du Conseil de gouvernement du 6 septembre 2018.

Lors de son intervention, Guy Arendt a souligné l'importance historique et architecturale du bâtiment: «Nous sommes en présence d'un vrai bijou, que ce soit en termes d'architecture ou d'acoustique. La renommée de cet auditoire dépassait de loin les frontières du pays et un chapitre important de l'histoire du pays a été écrit en ces lieux.»

Dans le cadre des rénovations planifiées de la Villa Louvigny, le secrétaire d'État a suggéré une étude de faisabilité pour pouvoir à nouveau remplir les lieux de vie et de culture.

Le bâtiment hébergeant actuellement le ministère de la Santé, la ministre de la Santé, Lydia Mutsch, a évoqué les nombreuses demandes de la part d'acteurs culturels pour pouvoir utiliser l'auditoire. Elle s'est montrée ouverte à rendre accessible les lieux pour accueillir des concerts, des conférences ou autres évènements après une mise en conformité et des rénovations.