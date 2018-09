De Julien Clerc, 70 Joer al an op Tournee fir seng 50 Joer Karriär ze feieren, huet seng gréissten Hits an och e puer vu sengen neie Lidder presentéiert.

X

Den Theater war bis op déi lescht Plaz besat an d'Begeeschterung grouss, wéi de Julien Clerc mat senge Museker eng Rees duerch fënnef Joerzéngten franséisch Musekgeschicht gemaach huet.

D'Stëmm war ugegraff, hien hat eng Erkältung, mä am Laf vum Concert huet e sech waarm gesongen.



De Julien Clerc am Escher Theater (07.09.2018) Am Kader vun de Francofolies ass de 70 Joer ale Sänger mat Lidder aus 50 Joer Karriär opgetrueden.



De Julien Clerc ass vrun allem Sänger a Komponist, Texter huet e sech ëmmer schreiwe gelooss, vum Etienne Roda-Gil ganz um Ufank- wéi zum Beispill am Mee 68 "Cavalerie". Politesch engagéiert Lidder waren awer net dat, wat hie wollt. Hie wollt Lidder sangen, déi de Publikum solle charméieren.

De Julien Clerc nom Concert am Interview



Reportage: Concert Julien Clerc



70 Joer al, 50 Joer Karriär, 24 Albumen erausbruecht ... an elo gëtt de Julien Clerc och Jury-Member bei "The Voice" a FrankräichSeng Tournee geet nach weider. Den aktuellen Album heescht "A nos amours" gouf vum Calogéro produzéiert mat Texter vun ë.a. Didier Barbelivien, Carla Bruni, Vianney asw.