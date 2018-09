© JEFF PACHOUD / AFP

Wéi d'Rockhal annoncéiert huet, wäerten et am Joer 2019 véier Concerte ginn, bei deenen een d'National Orchestra aus der Belsch ka kucke goen, wéi dës de Soundtrack vun 2 Star Wars-Filmer interpretéieren. Geleet gëtt de Concert vum Dirigent Dirk Brossé.Déi éischt 2 Concerte wäerte sech ëm den éischte Star Wars Film iwwerhaapt dréien, nämlech "Star Wars: A New Hope". Datum ass hei de 6. a 7. Juni 2019, wéi gesot an der Rockhal um Belval.Déi 2 aner Concerte wäerten am Oktober sinn, dat den 23. a 24.. Hei wäert dann d'Filmmusek vun "The Empire Strikes Back" live gespillt ginn.Weider Infoe ginn et op