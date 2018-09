De Palestinenser ass virun allem bekannt duerch seng Roll a Paradiese Now.



Et ass den 2. Film vum palestinensesche Realisateur Sameh Zoabi.





Hei dat offiziellt Schreiwes:

Une production SAMSA FILM primée au 75e Festival International du Film de Venise!La production luxembourgeoise "Tel Aviv on Fire" a remporté le 8 septembre 2018 le "Prix Orizzonti du meilleur acteur" pour Kais Nashi lors de la remise des prix de la 75e édition de la " Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia"."Tel Aviv on Fire", second long-métrage du réalisateur palestinien Sameh Zoabi, a été produit par Samsa Film (Bernard Michaux) et TS PRODUCTIONS (France) en coproduction avec LAMA FILMS (Israël) et ARTEMIS PRODUCTIONS (Belgique). Le film est une production majoritaire luxembourgeoise soutenue par le Film Fund Luxembourg.Kais Nashif, acteur palestinien, est notamment connu pour son rôle dans le film "Paradise Now".Tourné majoritairement en studio au Luxembourg (plus de 70% du tournage ont été effectués sur les plateaux de FILMLAND à Kehlen), le film inclut un grand nombre de techniciens luxembourgeois parmi lesquels: Solveig Harper (directrice de production), André Dziezuk (musique), Christina Schaffer (chef décoratrice), Magdalena Labuz (chef costumière), Jasmine Schmit (Chef maquilleuse), Pia Dumont (monteuse son), Laurence Rexter-Baker (assistante mise en scène), Patricia Peribañez (photographe de plateau), Tiago Hof (régisseur général), Eric Nicolas Smit (effets spéciaux), Marie Janezic (assistante décoration-ensemblière), Manu Demoulling (accessoiriste), Ulrika Debatisse (régisseur d’extérieurs) et Aurore Scheidesch (administratrice de production).Il s’agit pour Samsa Film du sixième long-métrage sélectionné à la Mostra après "Une liaison pornographique", "Tango libre" et "La femme de Gilles", tous de Frédéric Fonteyne, "Un honnête commerçant" de Philippe Blasband et "Nha Fala" de Flora Gomes. Et c'est en outre la troisième récompense vénitienne après le Prix d’interprétation pour Nathalie Baye dans "Une liaison pornographique" de Frédéric Fonteyne en 1999 et le "Prix Spécial du Jury Orizzonti" pour "Tango Libre" en 2012.Communiqué par Samsa Film et Film Fund Luxembourgle 8 septembre 2018